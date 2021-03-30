全球晶片供給與需求的失衡，波及電子消費產業和各大車廠，全世界三分之二的晶片產能都集中在台灣，使各國政府產生警覺，紛紛藉由補貼的方式，促進當地半導體發展，力求晶片自主，然而，有專家示警，各國狂蓋晶圓廠，可能導致價格崩跌，再度上演1980年的晶圓廠倒閉潮。

根據《路透社》報導，由於台灣佔全世界三分之二的晶片產能，歐美日政府擬投入數百億的資金，推動當地晶圓代工產業；此外，美國1名高級將領曾在國會上表示，台海之間對整個亞太區域同樣也是一大隱憂。

除了歐美日等國政府以外，大陸為減少對西方的依賴，同樣也對晶圓產業投入巨資，包含在2019年時290億美元的投資基金。

日本佳能（Canon）、東京電子等公司將和產業技術總和研究所合作，且獲得日本經濟產業省420億日元的金援，共同研發2奈米晶片，並與台積電、英特爾等公司建構合作體制，希望藉此提振日本的先進半導體研發；此外，幾近毫無基礎晶片設施的印度，也期望藉投入資金，來吸引海外晶圓製造廠來印度設廠，促進當地半導體產業。

市場研調機構VLSI Research執行長赫奇森（Dan Hutcheson）表示，如今世界各國都想建立自己著晶片廠，我們正從全球互聯的型態，走向處處都是垂直的孤島。

赫奇森還說，1970至1980年間，各國都認為晶片對國防和通信極為重要，然而，過多的晶片產能恐將導致價格崩盤，產業的崩毀，如同1980年，半導體工廠的倒閉潮；他還指出，我們真的要發起另一場冷戰，半導體工廠如同核武器，而我們卻要浪費這些資源？

(中時新聞網)