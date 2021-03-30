為加速搶攻疫後外食餐飲商機，速食連鎖品牌漢堡王今年全台大舉展店，彰化第一家漢堡王門市將於4月1日正式開幕，台灣漢堡王執行長黃耀忠表示，今年2月漢堡王聽見彰化消費者的心聲，4月1日終於可以回應市場期待。

為接地氣，繼台南門市開幕推出「巧克力華堡」引爆話題，為搶攻彰化消費者心佔率，漢堡王於26日在彰化門市掛上布條，幽默回應廖姓網友「必須吃爆！！！」的公開留言，並以「4月1日開幕，就等你來吃爆」熱情對話。旋即引發彰化網友熱議，紛紛表示「廖先生這回真的得來吃爆」、「該不會是愚人節？」，「名字差一字能不能半價？」等趣味留言，漢堡王對此回應假若廖先生願意前來，將送給出驚喜。

漢堡王宣布彰化首店將開全台先例延長營業時間，並祭出點餐「免費加肉活動」，要以加倍美味火烤「牛肉排」，邀請彰化「控肉系」宵夜呷飽堡，搶攻消費者味蕾！驚喜開幕「免費加肉活動」首映場將於開幕日4月1日11:00~12:00舉行，活動時段內兩人以上臨櫃點餐華堡、辣味華堡不限單點或套餐，每人直接免費加送4.4盎司火烤牛肉排一片，爽享火烤美味雙肉的飽實口感。4月1日特別延長營業時間，消費者於21:00至24:00宵夜時段兩人以上臨櫃點餐華堡、辣味華堡單點或套餐，每人也能直接免費4.4盎司火烤牛肉排一片。

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