勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所指出，2019年亞太地區銀行業股東權益報酬率（ROE）為9.3％，預估2021年為8.4％，而2022年有望回歸至2019年的水準。

勤業眾信30日發布《2021銀行與資本市場產業趨勢展望》、《2021保險產業趨勢展望》和《2021投資管理產業趨勢展望》報告指出，台灣金融產業已進入十年轉型浪潮的開端

面對組織改革、數位轉型、成本革新和疫情衝擊等問題，2021年金融產業將朝「遵守監理制度、永續經營、普惠金融、業務創新」四大重點發展。

勤業眾信建議，「打造敏捷彈性的組織與環境、加速轉型強化韌性及客戶關係、掌握優先性重新配置資源」三關鍵，有助台灣接軌國際並提升金融韌性與競爭力，並同步推動永續經營理念進入綠色金融時代。

根據勤業眾信對全球金融業調查，無論銀行、保險或投資管理業，皆已為組織改革做出調整，以建立敏捷且富有彈性的組織與工作環境；其中，半數（55％）銀行實施彈性的工作排程、六成（61％）投資管理公司允許員工在家辦公。

此外，疫情也加速了數位轉型腳步，藉由打造更多數位化的客戶互動管道，強化企業韌性及客戶關係；例如，五成（54％）的投資管理公司運用AI聊天理財服務機器人支援大量的線上服務需求、近四成（39％）銀行預計在實體旗艦分行引進AI機器人助理。

部分業者也施行「成本革新」，將資金挹注於數位化和虛擬化營運等優先任務，暫時延緩或取消不必要的費用。調查顯示，「網路安全、資料隱私以及雲端建置的支出」，為2021年金融產業計畫要增加或維持的主要三項目。

勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州指出，銀行在2020年疫情導致的經濟問題發揮了紓困關鍵作用，卻也承受了低利及放款融資等壓力。2021年銀行的經營環境和信用評等能否朝正向發展，仍有賴全球疫情的穩定，及零售、旅遊和飯店等遭重創產業的復甦程度而定。

(工商 )