雙鍵(4764)宜蘭廠30日舉辦落成暨開工生產剪綵典禮。雙鍵表示，宜蘭廠土地面積近3萬平方公尺，規劃生產各式酮類產品、高分子添加劑、光起始劑產品及數位印花墨水等；本次取得之化學品中間體試車許可，年產能預計可達6,000噸，除可轉供自用外亦可直接銷售予客戶。
有鑑全球市場對環保節能產品需求提升，雙鍵2018年起即致力於宜蘭縣建廠之投資計劃，估計總斥資近20億元，2021年2月24日已取得宜蘭縣環保局核發之工廠試車核准函，並積極展開試車作業中。
雙鍵指出，化學品中間體系列產品應用多元，終端產業範圍廣泛包含電子、農業、廣告包材、傳統產業、工業及生活用品等。未來將陸續取得其他化學品之試車核准函，有助提升多元發展與競爭力。
雙鍵認為，今年隨著疫情趨緩，市場需求將逐步回溫，除已提前布局宜蘭廠之產能以滿足客戶需求外，亦保留二期工程預定地以利後續擴增產品線。雙鍵透過持續性地開發環保節能新材料及新製程，並搭配宜蘭廠之量產，將有信心走出低潮，把握新發展契機。
(工商 )
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