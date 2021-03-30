來自南非的32歲超級模特兒坎蒂絲史汪尼普（Candice Swanepoel），過去曾是知名內衣品牌「維多利亞的秘密」御用模特兒而聞名全球。近日，坎蒂絲史汪尼普在個人社群媒體上曬出前往海灘度假時的旅遊辣照，讓所有人大噴鼻血。

外號「糖糖」的坎蒂絲史汪尼普，擁有精緻臉孔、177cm高䠷身材，出道時便以亮麗的外表在伸展台上迅速竄紅，她雖不像其他模特兒般擁有豐滿的上圍，但完美的身材比例，依然使她在2009年時，成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密」天使成員之一，還被網友封為「時尚腰精」，在網路上吸引1500萬人追蹤。

坎蒂絲史汪尼普私底下的穿搭風格總是前衛、大膽，即使已是2個孩子的媽，身材依舊纖細火辣，絲毫看不出任何「媽」的味道。日前她在個人IG上曬出前往海灘度假時的照片，只見她全身赤裸的趴在沙灘上享受陽光，圓潤的翹臀與結實的背部曲線一覽無遺，令粉絲們忍不住留言「誰能救我，她辣到讓我無法呼吸」、「天哪！這是什麼極品身材」、「根本是藝術品吧」、「我被電暈了」，引起網友熱議。

另外，坎蒂絲史汪尼普先前為自創泳衣品牌「Tropic Of C」所拍攝的形象照中，一連換上多套性感比基尼，同樣以緊實的S曲線在網路上成功吸睛。

(中時新聞網)