仁武分局大禮堂空間變身為「揮汗夢工場」健身房，30日開幕啟用，讓同仁勤餘時間鍛鍊體能及投資健康。（林雅惠攝）

仁武分局「揮汗夢工場」開幕，分局找來身形健美的男女警員拍攝健身微電影，強調不管工作有多忙，壓力有多重，一定要利用勤餘時間抽空健身紓壓。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市仁武分局曾經發生員警因身體健康出問題造成遺憾事件，分局長蔡文峰有鑑於此，活化利用每月只開大型會議才使用的大禮堂空間，成立「揮汗夢工場」健身房並於30日啟用，鼓勵同仁要鍛鍊體能及投資健康。

仁武分局分局長蔡文峰說，分局大禮堂佔地寬廣，每月只有開大型會議才使用，為了讓現有空間活化，規劃成立「揮汗夢工場」健身房，在有限的辦公廳舍，不謹要兼顧有開會的場地，也能讓同仁有足夠放鬆、鍛鍊的空間，達到健身運動的效果。

仁武分局著手進行「揮汗夢工場」落成啟用，首先將多年遺留的塵污清除，並獲知名健身中心捐贈適合警察們的健身器材，讓「揮汗夢工廠」健身房順利啟用。

為了響應「揮汗夢工場」開幕，分局也找來身形健美的男女警員拍攝健身微電影，強調不管工作有多忙，壓力有多重，一定要利用勤餘時間抽空健身紓壓，照顧自己健康，也讓家人放心。

分局同仁表示，「揮汗夢工場」的構思不錯，不僅讓員警可以利用勤餘時間舒展筋骨，也可藉此鍛鍊執行任務最需要的肌耐力及爆發力，增強工作能力，讓員警更有體力及耐力去追緝歹徒完成任務。

仁武分局轄區人口成長，隨著仁武產業園區正式啟用開發，仁武的發展指日可待，警察勤務愈來愈繁重，蔡文峰表示，投資健康一輩子不會後悔，員警健康是社會國家的重要資產，警察同仁有好的體力與精神，才能將維護治安的工作做得更全方位。

(中時 )