30日大漢之音與君毅中學簽署產學合作意向書，大漢之音並捐贈廣播採訪設備，方便學生錄製節目或是單元採訪。（大漢之音提供／何冠嫻苗栗傳真）

30日大漢之音與君毅中學簽署產學合作意向書，大漢之音並捐贈廣播採訪設備，方便學生錄製節目或是單元採訪。（大漢之音提供／何冠嫻苗栗傳真）

大漢之音fm97.1開台已進入第20年，持續關注廣播人才培育，今年與君毅中學展開產學合作計畫，成立「漢你毅起talk radio」社團，大漢之音提供錄音室做為教學場地，30日更捐贈3套廣播採訪設備，培育廣播新血。

大漢之音調頻廣播電台成立於民國91年，以「在地新聞、在地文化」為使命，以「服務大眾」為宗旨，傳達「在地的好聲音」；並以促進「多元族群」融合及和諧，全天有國語、閩南語、客語及多元族群語言節目，以實體廣播、網路廣播，傳遞節目各項訊息及提供多向溝通管道，共同營造美好的生活圈，今年迎接20年台慶，持續關注廣播人才培育。

30日大漢之音捐贈3套廣播採訪設備，供君毅師生使用，方便學生錄製節目或是單元採訪，此外，大漢之音除提供錄音室作為教學場，大漢之音廣播電台執行長張吟旖為君毅中學校友，自澳洲深造歸國後更回母校貢獻所學，擔任廣播社指導老師。

大漢之音廣播電台台長陳裕美表示，廣播不僅是傳播媒介也是教學資源，從國小至大專院校階段，提供適宜的產學合作模式，針對國小學子每年暑假辦理哈客夏令營，薪傳客語文化，培育廣播人才；並在國高中職成立校園廣播社，給學子多元發展，培植新秀；大專院校部分則與國立聯合大學、玄奘大學攜手合作，提供學子校外實習暨主持廣播節目，採母雞帶小雞方式，網羅新生力軍，達成廣播校園人才培育三級制。

君毅中學校長林慶旺表示，學校近年聚焦大腦科學，打造幸福工程締造亮眼成績，國中部創苗栗縣會考、競賽最佳成績；高職部各科參加各類競賽所向披靡，勇奪全國技能競賽、技藝競賽雙金牌，機器人戰隊更榮膺機器人國手，目前積極備戰將代表國家參加世界技能大賽；高中部用心輔導學生適才適所錄取心目中第一志願，深獲家長肯定逆勢增班，此次再獲與大漢之音合作機會，將讓學生開拓新視野、學以致用。

(中時 )