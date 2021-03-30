隨著特斯拉所帶動的電動車投資熱潮，大陸本土品牌包括比亞迪、小鵬、理想與蔚來汽車紛紛砸入大錢擴張市占率，但在恒大汽車1輛車都沒出產，遭大陸官媒新華社點名批評「紙上造車」，目前仍是以特斯拉、福斯、通用汽車更有優勢搶進電動車市場。然而，韓媒爆料，特斯拉與傳統車廠龍頭Toyota討論共同研發小型電動SUV，但該消息未獲得證實。

知名特斯拉狂熱投資人梅里特(Sawyer Merritt)發推文揭露該消息後，Toyota發言人回應，不對任何具有「高度投機」市場傳聞進行評論。市場人士也認為，應該等待特斯拉進一步說明相關問題。

據南韓媒體《朝鮮日報》報導，電動車龍頭特斯拉與Toyota去年就在討論如何合作，並已經接近最終階段。日本汽車業界高層透露，雙方準備打造低價版的電動車，Toyota打算提供車輛平台，特斯拉負責電控系統與車用軟體，這可能打造出1輛緊湊型SUV，定價位於2.5 萬美元，這可能讓特斯拉在日本的銷量(每年1000輛車)增長。

特斯拉執行長·馬斯克（Elon Musk）在去年9月的電池日上，特斯拉將在2023年發表一款2.5萬美元的緊湊型、價格合理的電動車款，但在專家當中，有幾個觀點指出，特斯拉很難生產如此平價的車款，但若與Toyota合作，這個計畫更有可能實現。

隨著車用半導體大缺貨，各大車廠出現停工問題，特斯拉中國日前也宣布Model Y售價突然上調8千元人民幣，也顯示零組件供不應求下，車廠生產成本增加影響銷售端的問題浮現。

不過，馬斯克仍不改狂言個性，上周五回應推文提到，特斯拉有機會成為全球最大市值的公司，代表特斯拉市值將追上並超過美國智慧型手機龍頭蘋果，並有機會在短短幾個月就會實現，隨後馬斯克刪文，卻早被許多網友截圖留存。

(中時新聞網)