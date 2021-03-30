繼歐盟之後，疫苖生產基地印度也對疫苖出口祭出限制措施，這將導致世界衛生組織支持的全球疫苗共享計畫陷入供應短缺，數個亞洲國家勢必開始爭搶新冠肺炎疫苗的替代來源。

南韓、印尼與菲律賓等國家都將受到疫苗出貨延誤的影響，而這些疫苖是COVAX計畫承諾提供的疫苖。

菲律賓疫苗接種計畫負責人Carlito Galvez周二表示，我們提高每日疫苗接種量的計畫將受到影響。

作為全球最大的疫苗生產國，印度宣布暫時禁止由印度血清研究所（SII）生產之阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗出口，以滿足國內龐大的接種需求。

印度血清研究所原本應該在3月和4月間，向COVAX提供9000萬劑新冠肺炎疫苗，目前尚不清楚有多少疫苗將被轉用於國內接種，但印度的疫苖計畫官員已經警告疫苖的出貨延宕將無可避免。

韓國證實，在已經獲得承諾的69萬劑疫苖中，將只會收到43.2萬劑，而這些疫苖的交付也將被推遲到4月的第三周左右。

南韓新冠肺炎疫苗接種工作小組負責人Kim Ki-nam表示：「全球疫苗供應存在不確定性，不過我們正在制定一項計畫，以確保第二季疫苖供應不會中斷，並盡力取得更多疫苗」。韓國官員透露他們正在與阿斯特捷利康進行協商，讓另一筆個別交易所採購的疫苖能加快交貨速度。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）則放寬對民營公司的疫苗進口限制，並懇求所有企業不計代價取得疫苖供應。越南政府也對民間企業提出類似的要求，因該國的COVAX疫苖供應量大減40%，只剩下約81萬劑，且交貨時間也被推遲數周之久。

印尼衛生部官員Siti Nadia Tarmizi則表示，COVAX承諾的1030萬劑疫苖，交付時間可能延至5月。

印度未說明其疫苖出口禁令將維持多久，但COVAX疫苖配發協力單位聯合國兒童基金會表示，印度應該會在5月恢復疫苖出口。

(時報資訊)