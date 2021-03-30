俗稱「超級搖頭丸」的毒品PMMA近年造成大量施用者死亡，引起法務部與警政署高度重視。台灣高檢署今（30）日舉行「毒品情勢分析及警示發布」記者會，指出大麻案件數及查獲量持續增長，且國際上新興毒品「吩坦尼」也來勢洶洶，須即時預警及防範。

高檢署統計，去年國內各級毒品查緝量總計8155.5公斤，以第四級毒品4797公斤占58.8％居多數；去年並查獲38座製毒工廠，第二、三級毒品分別為18、17座，毒品製賣運輸案件新收人數1萬4142人，以第二級毒品8695人占61.5％最多；去年各級毒品施用人數計6萬7819人，第二級毒品3萬0895人最多，初犯各級毒品施用人數8517人，占整體施用人數18.2％，也是以第二級毒品5019人最多。

檢察官吳廣莉指出，國內毒品主要來自境外，2019年以大陸輸入的新興毒品及其先驅原料為大宗，去年經高檢署向大眾示警，並整合六大緝毒系統強力壓制，新興毒品數量雖明顯下降，但為免製造工廠在國內死灰復燃，有賴持續加強邊境防堵，避免流入國內。

吳廣莉並說，由於大麻在部分國家是合法藥物，來源多元、取得管道便利及風險性低等因素，導致台灣境內大麻類毒品案並未因新冠肺炎疫情而減緩，來自美加地區的案件量持續上升；另從大陸輸出的新興毒品「吩坦尼」也來勢洶洶，甚至是引發中美貿易戰的原因之一，應即時預警及防範。

刑事局偵查第三大隊副大隊長王耀輝則指出，近年毒品咖啡包需求量大，2018至2020年間警方共查獲新興毒品分裝場共20座，查獲毒品咖啡包檢體數、件數也逐年上升，2018年的有985件6萬2137包，2020年則多達1982件25萬3652包，案件數增加1倍，送驗包數則爆增3倍。

王耀輝說，警方查獲毒品咖啡包的案件中，施毒者驗出2種以上毒品人數超過8成，含有最多種類者則同時驗出17種毒品，甚至連藥頭都搞不清楚自己在賣哪種毒品，而混用毒品危害大，搭配酒精施用更加危險

王耀輝提醒，如果在夜店、酒吧等場所發現包廂訪客進出頻繁、停留時間異常短暫，或包廂、房間有刺鼻異味，或出現不明粉末、數量過多的即溶飲料包，或有人語無倫次、身體有注射痕跡、顫抖抽搐，或無故大笑不止、昏睡不醒，或有自殘、拉扯、攻掔、咆哮行為，都是疑似施用毒品的特徵，應盡快報警。

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(中時 )