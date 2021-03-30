九族文化村向醫護警消致敬，推出優惠措施。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

白天玩九族，夜賞星光流螢。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村紫戀薰衣草，氣氛浪漫。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村歐洲花園，數十萬株西班牙薰衣草，形成望浪漫的紫色花海，請遊客握兒童節及清明節連續假期票價優惠；從4月1日到6月30日，向醫護警消人員致敬，2人同行1人免費入園優惠。

九族文化村企畫經理黃瑞奇表示，除了門票優惠，園區在4月3日舉辦音樂會，由默思樂音樂劇團演出。兒童節（4月4日)當天早上11點20分，在西班牙海岸餐廳前廣場，舉辦口罩彩繪趣味競賽，將選出最美、最牛、最搞笑的口罩效果獎，並贈送九族精美小禮。參加比賽後，還可在聖家堂及奎爾公園藝術造景等網美熱點打卡、拍照留念，接著再搭乘日月潭纜車欣賞米其林三星級湖景。

4、5月是賞螢季節，九族文化村配合日月潭國家風景區的星光螢火季，推出優惠憑證，下載優惠憑證可以享九族門票或日月潭纜車票特價。而為感謝第一線防疫的醫護警消人員，從4月1日到6月30日期間，只要是醫護（醫師、護理師、長照員、醫院義工、醫院診所雇員、疾管署），警消（警察、消防員、義警、義消、鳳凰志工）身分，可享2人同行，1人免費的致敬優惠。

九族文化村指出，在4月5日到5月31日賞螢期間，現場購票時，不限身分，只要出示優惠憑證（可以在2021日月潭星光螢火季網站或九族文化村官網下載），便可享九族門票及日月潭纜車票特價優惠，讓遊客白天瘋玩九族，晚上續攤欣賞螢火星光。

此外，4月生日壽星，也可以搭九族的「壽星尊榮禮遇」專案，享受尊榮的入園方案，不僅可享門票優惠和壽星小禮物，還可參加原住民慶生會。生日當日入園，壽星揪4人同行，壽星本人則可享免費暢玩。需特別注意的是「壽星尊榮禮遇」有些禮遇必須線上預約，優惠辦法可上九族官網查詢，並在入園前一天下午5點半前完成線上填單預約。

(中時 )