財政部表示，為疏散台北市統一發票代售點預售期間人潮及排隊等候時間，避免影響服務品質及申購效率，財政部印刷廠自110年4月起針對台北市統一發票發售作業有所調整。

臨櫃申購統一發票日期提前5日開始販售：原於雙月20日提前至雙月15日起，開始發售次期統一發票，以2021年5-6月期發票為例，自2021年4月15日起至同年6月30日止，可至各代售點購買該期發票。

而2021年4月9日起在台北市增設印刷廠統一發票台北銷售處、台灣銀行松江分行及城中分行等三處統一發票代售點，連同目前已設置之統一發票13處代售點（南港區農會、內湖區農會、家樂福台北天母店、大直店、三民店、重慶店、桂林店、台灣土地銀行營業部、和平分行、古亭分行、東臺北分行、文山分行及台灣銀行北投分行）等，總共16處。

此外，財政部也增設跨局零售統一發票發售據點：自2021年4月9日起，於台北市及新北市設置4處統一發票代售點，提供「跨局零售自取服務」，以分散雙北周邊代售點申購人潮。

目前台北市跨局發票販售點有二處，包括印刷廠統一發票台北銷售處（北市萬華區中華路一段198號）、南港區農會。而家樂福桂林店自同日起取消跨局零售自取服務。

新北市跨局發票販售點則為三重區農會信用部、新店地區農會中正辦事處。

財政部呼籲，為提升營業人申購統一發票便利性及節省交通成本，營業人及代理人可在印刷廠「發票網路購買暨查詢系統」上網申購統一發票，免受實體代售點營業時間限制，亦可節省往返各代售點購買統一發票及排隊等候時間，並享有統一發票配送到府服務及跨局零售小額申購運費優惠（每件130元調降為80元），不用出門即可購得統一發票。

(工商 )