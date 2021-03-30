高雄春旅商圈觀光節開跑，打卡就送消費券。（柯宗緯翻攝）

春遊高雄正對時！大高雄市觀光商圈總會今（30）日在高雄車站大廳舉辦「2021春旅商圈觀光節」記者會，除搭配70家旅宿業者住宿送300元抵用券，也號召商圈推出優惠，包含4月底前在商圈拍照打卡就送50到100元不等消費券，多個商圈店家也配合祭出第2件半價或折扣等，要讓大家一來再來，深度體驗高雄的港都文化魅力。

高雄市長陳其邁也特別出席記者會力挺，在台上對各大商圈特色如數家珍，並肯定總會及商圈理事長對行銷商圈的用心，同時他也開玩笑說，每次出席商圈活動光是唱名向各大商圈理事長致意就要花半小時的時間，對商圈的團結表示肯定，大家都是高雄隊的一員，與市府一起齊心合作為商圈努力。

陳其邁指出，未來在鐵路地下化沿線工程陸續完工後，綠廊道串連起周邊商圈，市府也會以高雄車站的交通觀光機能為核心，帶動周邊商圈及商圈活絡，並透過街區再造方式提升商圈質感，吸引更多優質品牌進駐，同時鼓勵青年進入商圈開店，再度點亮高雄門戶。

「不只投資高雄正對時，現在來高雄玩更對時！」陳其邁表示，高雄不論是三鳳中街地南北雜貨、長明商圈音響成衣一條街及青創店家、後驛商圈流行服飾，還是以皮鞋名聞遐邇的大連商圈等，未來高雄幾乎季季都有活動，包括上週大港開唱、10月國慶煙火、跨年、台灣設計節及明年台灣燈會等活動，最主要目的就是希望引進觀光人潮，帶動商圈。

大高雄市觀光商圈總會長劉昭智致詞指出，高雄這個城市在蛻變，商圈也在蛻變，高雄從山、海、河到港不僅好美更是好玩，這個活動透過優惠吸引大家來高雄遊玩，更能藉此打造高雄商圈在地觀光品牌，邀請全國民眾春旅就來高雄享好康，感受港都的山海美景與熱情，保證讓民眾不虛此行。

高雄市經發局指出，「2021高雄春旅商圈觀光節」還推出微電影、商圈地圖等，歡迎大家到各商圈臉書粉絲頁了解更多資訊。經發局提醒，連假出遊仍需落實防疫，進入商圈務必配合量測體溫消毒、全程佩戴口罩並禁止邊走邊吃，一起落實防疫新生活才能玩得健康又開心。

(中時 )