兒童節即將到來，台北市宣布啟動「2021年台北兒童月」系列活動，為了兒童節活動北市精心策畫，安排了5至6個活動給全台北市小朋友參加，各校也為兒童節安排不同的活動課程，其中，大直國小特別舉辦「上下課翻轉」的活動，挑選一節課改為上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生直呼好開心。

台北市「兒童月」舉辦了每周抽獎活動，只要是北市公私立國小及幼兒園學生都可參加抽獎，獎項包含iPAD、自行車、樂高組合等大獎，此外，北市也規畫「歡樂地圖」，邀集北市各大主題場館及店家提供多元化優惠歡慶兒童節。

北市教育局指出，兒童新樂園也在4月2日至5日推出全國國小以下兒童，持學生證、健保卡等證明身分文件，可享兒童及陪同家長1名免費入園，台北市立動物園則在4月4日可享「兒童親子1＋1」免費入園參觀；貓空纜車則推出國小以下兒童在4月2日至5日期間，可至貓纜各車站兌換「免費搭乘券」，當日可不限次數免費搭乘。

此外，今年兒童月北市特別與富邦文教基金會合作辦理「momo mini親子星光電影院」，活動將在4月24日於兒童新樂園舉行，現場還邀請到國內知名藝文團體FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《潘朵拉的盒子》演出。

北市教育局指出，各校也各自安排不同的兒童節活動，其中，大直國小和士林國小都規畫舉辦「上下課翻轉」活動，挑選一節課改為「上課10分鐘、下課40分鐘」，讓學生有不同的體驗。

另外，雨聲國小舉辦「環島馬拉松」，學生跑到指定地點就可兌換當地名產；舊莊國小則舉辦「智慧創客園遊會」讓學生親手打造遊戲攤位。

(中時 )