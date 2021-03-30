兩廳院售票系統將在3月底走入歷史，全新售票系統OPENTIX將在4月正式上路。經過近5個月試營運，目前新系統會員人數為近10萬人，共賣出40萬張票券，有不少會員經歷轉換系統的陣痛期，需透過票口的服務人員協助轉換，或是撥打客服電話，電話端的人員耐心解答，協助操作，因此民眾經過票口看見戴著耳機的客服人員時，還會給予支持鼓勵。

然而，試營運期間，有人覺得方便，也有人覺得使用效果不如預期，國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，「我們得到很多鼓勵和支持，也有建議和抱怨，我都覺得很健康與感謝，這是我們重大的養分。」

文化部長李永得表示，過去兩廳院售票系統賣了179萬張票，是藝文消費行為重要的資訊來源，「但這部分還不夠，未來包括電影、影展、流行音樂都可以透過這個平台來購票，能為文化消費累積可貴的大數據，作為文化政策的參考。」

李永得舉例，去年藝fun券搜集了327萬筆文化消費行為的資料，「這筆資料預計去識別化，準備開放給所有藝文團隊、研究團隊及學校研究消費行為，這可能是有史以來最大的消費資料，希望能對藝文團隊及文化政策制定上有幫助。」

朱宗慶表示，建置一個全新的系統，背後工程浩大，「我很感謝團隊不眠不休的努力，未來OPENTIX不只是售票，還會結合表演藝術之外的領域，包含視覺藝術、流行音樂、文創等，未來在台灣文化藝術各方面整合大數據的據點，也是未來文化生活的入口，更是提供表演藝術發展轉型的重要機會。」

朱宗慶表示，新系統需要時間調節，鼓勵和意見，他都很願意聆聽，「時間不等人，轉型是必須的，不只是入口，不只是大數據，轉型才能與國際接軌，我們期待這套系統對台灣真的產生幫助，歷史會證明一切。」

(中時 )