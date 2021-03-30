台灣面臨缺水、缺電危機，蔡政府能源政策成外界關注焦點。國民黨日前表示，台灣經濟高度仰賴半導體、面板等產業，但相關產業都須消耗大量水電，根據伯恩斯坦證券估算，台積電幾年後用電量將倍增，達全台的10%，蔡政府卻端不出有效能源政策。前民進黨立委林濁水直言，台積電要不到電反而出走怎麼辦？難道不可以在台灣海峽舖電纜從中國大陸進核電？

台灣降雨量在2020年創下52年來新低，今年各水庫蓄水量持續下降，春耕也因此停灌休耕，極端氣候讓台灣陷入缺水的新常態，水情告急。在全球晶片大缺貨之際，國外買主原已憂心產能過度依賴台灣，在水情拉警報之後，供應短缺問題更加惡化，台積電、聯電等晶圓代工廠雖然啟動水車載水備戰，但長期缺水將導致晶圓廠擴廠受限制。

除了用水危機，台積電在2020年起陸續發布了包括簽署離岸風電購電協議、2030年生產設施使用25％以上的再生能源、加入RE100組織、2050年底前100％使用再生能源等目標，其他業者亦陸續跟進。然而以目前風、光為主的再生能源設置方向，若不加速開發其他再生能源，幾年後除了無法滿足台積電的需求，更不足以供給其他科技業者需求，面對此一問題，台積電等業者受到了訂單的壓力，也只能先擴廠增加產能再想辦法解決綠電的問題。

對於台灣缺電、再生能源利用等問題，林濁水30日臉書發文直言，「隨著生活品質要求提升，產業回流都要電，台積電要不到電反而出走怎麼辦？難道不可以在台灣海峽舖電纜從中國大陸進核電？」。

潘忠政進步大方彈性,... 由林濁水發佈於 2021年3月30日 星期二

(中時新聞網)