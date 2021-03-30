倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開高走高，終場上漲78.93點，漲幅0.48％，收在16,554.9點；櫃買指數亦同步揚升1.82點作收，漲幅0.89％，收在206.16點；三大法人進出方面，外資續買112.21億元，投信續買22.74億元，自營商續買43.8億元，惟外資法人於台指期續買976口多單，累計淨空單部位為19,365口，心態轉趨謹慎中性偏多。

加權指數近期上漲，且4月2日適逢清明節四天連假，在長假效應下，市場投資人大多抱持戒慎恐懼的心態，雖短線容易有所震盪。不過，整體國際金融情勢仍是持續看好，預期後市行情可望維持「震盪驚驚漲」格局。

個股方面，本周納入投資組合的閎暉，車用及穿戴布局有成，今年可望轉盈，華新科私募入股躍第一大股東，雖股價30日未能力挺收最高、留長上影線，不過，只要31日收紅K，則後市仍有續漲機會。

展望後市，台股有三大利多、二大商機題材加持。其中，電子股訂單滿載，受惠5G、高速運算、電動車、AI等新興科技需求擴張，電子產品接單前景佳；全球半導體需求飆升，供應鏈代工價格全面喊漲，漲價潮快速蔓延上下游；此外，遠距商機熱度不墜。

此外，還包括兩大商機，第三代半導體商機來臨，全球科技產業迎接第三代半導體商機、5G+AI+IoT三駕馬車催化雲端商機噴發；後疫情時代，綠色新商機起跑，造就電動車商機噴發，相關供應鏈迎向新藍海市場，加上國內再生能源中風電、儲能等多頭趨勢成形，引領台股持續衝鋒。

(工商 )