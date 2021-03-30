清明4天連假將至，花蓮地區平均住房逾8成，較228連假多出3成，不少飯店業者推出系列活動，其中理想大地渡假飯店推出花蓮鄉親回饋專案，花蓮美侖飯店則邀請日本拉麵師傅設置為期2個月的快閃店，用鮮蝦湯底紓解久違的出國氛圍，同時留住旅客的胃。

位於壽豐鄉的理想大地渡假飯店內的庭園植栽、西班牙高第式建築、人工河道等，是適合家庭出遊、親子同遊的熱門選項之一，清明連假剛好碰上兒童節，特別推出花蓮鄉親回饋專案，4月2日至5日搭乘遊船或用餐，6至12歲兒童憑花蓮鄉親證明文件，一律免費，此外亦推出敬老專案，65歲以上長者憑花蓮鄉親證明文件，也可享用餐75折之優惠。

美侖飯店總經理高水祿表示，疫情影響，不能出國，不少民眾懷念日本拉麵的味道，因此與台北企業合作，在飯店餐廳內搭建屋台，邀請日本三大人氣拉麵之一的北海道一幻拉麵師傅在4月1日至5月31日期間，現場烹煮濃郁鮮蝦湯頭的拉麵，透過食物讓花蓮民眾感受久違的出國氛圍。

花蓮美侖飯店4月1日至5月31日，邀請日本一幻拉麵師傅設置為期2個月的快閃店，用鮮蝦湯底紓解民眾久違的出國氛圍。（羅亦晽攝）

花蓮美侖飯店邀請日本一幻拉麵師傅設置為期2個月的快閃店，除了將道地屋台搬至現場外，更希望能用鮮蝦湯底紓解民眾久違的出國氛圍。（羅亦晽攝）

高水祿說，為期2個月的拉麵快閃活動，每日僅提供1種口味，每周會更換不同口味，憑發票還能抽住宿券，若民眾踴躍度高，未來也會在和業者討論是否能長期配合。

此外，美侖飯店偏老舊，高水祿表示，去年趁疫情嚴峻時陸續整修，目前僅提供90間房間，6月底前，共有229間房間將整修完畢，屆時會有300多間對外行銷，且俱樂部還有增加遊樂設施及VR設施等供遊客體驗。

(中時 )