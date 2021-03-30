內政部擬朝大樓停車場車位及車道不計入公設的方向修法，專家指出，以往最常被建商灌水的公設就是車位及車道面積，未來修法後，要注意是否會出現總價不變，單價拉高的狀況。

為解決房價不合理問題，內政部次長花敬群表示，應降低公設面積，才能降低價格，目前朝大樓停車場及車道不計入公設的方向修法，停車場的停車格、車道，應該由購買車位的人共同持分，不希望計入樓上的公設計算，有機會在立法院下會期處理，屋比房屋總監陳傑鳴今(30日)表示，以往最常被建商灌水的公設就是車位及車道面積，例如把車道、車位灌到大公，變成所有住戶共同持有，然後又把車道、車位賣給有買車位的住戶，等於同一個產品賣了兩次。

陳傑鳴指出，一般平面停車位約8-12坪，機械停車位則為5-8坪，如果購屋者發現登記的車位坪數過小，很可能是因為車道被灌入公設中，等於被扒了兩層皮，未來如果修法強制不可納入公設，應有助於減少這些灌水買虛坪的情況，對購屋者會比較有利。

陳傑鳴還表示，因為以往這些車道、車位的灌水公設，是不少建商可以壓低售屋「單價」的手法，可以讓購屋者覺得房屋單價便宜，未來一旦禁止納入公設，是否會出現總價不變，但單價拉高的狀況，值得注意，建議購屋者在買房時還是要多看多比較，只要是高公設比的個案，一定要好好確認公設內容，避免買到根本用不到的虛坪。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨也認為，內政部研擬的停車位、車道不計入公設，對於車位不足的社區，確實能夠顧及沒有買車位的住戶的公平性，也能使這些建案的公設比回歸合理，但這將只會針對未來興建的新建案，並不能說對抑制炒房有效果，未來沒買停車位的購屋者購屋總價可能會少一點點，但建商很有可能會將差價轉給有買車位的來貼補，也有可能會多規劃一些停車位出來。

(中時新聞網)