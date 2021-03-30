貝桑頌國際指揮大賽首獎得主吳曜宇（左二），將帶領台北愛樂青年管弦樂團挑戰演奏法國作曲家杜呂弗勒的《安魂曲》。左一為台北愛樂音樂總監古育仲，右一為參與演出的男中音陳集安，右二為次女高音鄭海芸。（李欣恬攝）

貝桑頌國際指揮大賽首獎得主吳曜宇，將帶領台北愛樂青年管弦樂團挑戰演奏法國作曲家杜呂弗勒的《安魂曲》，這首編制龐大的作品，除了管弦樂團、合唱團，還有管風琴，完整版本在台首登場，台上動員超過200人，寧靜優美的旋律，有如穿越亂世的一道光，吳曜宇表示，「這是讓生者聽的安魂曲，不過這大編制，光是調整各聲部平衡，就是一大挑戰。」

相較於世人熟知的威爾第、莫札特與佛瑞的三大安魂曲，杜呂弗勒在台較少人演奏，吳曜宇表示，作曲家本人就寫了好多種演出版本，包括室內樂版本、管風琴版本、室內樂加上管風琴版本、管弦樂加上管風琴與合唱團的版本，「相較於這次要演出的版本，其他版本相對編制沒那麼大，也因此過去較常被演出。」

吳曜宇表示，這部作品最挑戰的地方，在於聲響必須要透明化、要精緻，「每個人的獨奏能力要強，對於音色質感的掌握，甚至要比德奧樂團更講究，樂團還有一些獨奏的片段，是團員們很好的嘗試。」

此外，整部作品也融入許多葛利果聖歌，台北愛樂音樂總監古育仲表示，全曲可直接聽見完整的葛利國聖歌，加上20世紀的和聲效果，對合唱團同樣是一大挑戰，「要讓一百多人整齊地演唱，還要做到和聲的透明度和音色變化等，需要花時間琢磨。」

擔任演唱之一的次女高音鄭海芸表示，過去曾唱過管風琴版本，「那次只有合唱團和兩位獨唱家，以及管風琴，這次的聲響效果大不同。」男中音陳集安表示，他的演唱段落不多，「但充滿張力，帶給我很激情的感受。」演出將於4月10日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )