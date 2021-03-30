現代社會中，愈來愈多人透過社群平台、交友app認識異性，「會不會說話」成為能否成功吸引對方注意的一大關鍵。日本媒體報導一名年逾30仍單身的男子，其收入、外型都不錯，奇怪的是幾乎沒談過戀愛；曾經和女孩子約會，卻總是不了了之，究其原因，「聊天時總會多講一句話」。

日媒《otonanswer》報導，一名現年31歲、叫做柳田（化名）的男子，從學生時代就沒什麼和女孩子交往的經驗，出了社會忙於工作，不知不覺步入30歲。他的學歷、收入不錯，外型也不差，但一名曾對柳田感到興趣的女子透露，男方最大問題，是他的價值觀。

該女指出，柳田為人聰明、聊天內容也有趣，可是聊到最後總會做出比較負面的結論，活絡的氣氛瞬間冷掉，「根本是句點王」。女方認為若和柳田在一起，生活不會開心，決定結束這段關係。

心理師建議，雖然社會上很多人強調應「正面思考」，但真的有負面情緒時，不用擔心他人異樣眼光，「適時抒發才是正確方式」。

但心理師強調，發洩後記得回歸正常，不能老是沉溺在悲傷的氛圍，甚至賦予自我肯定「我就是這麼糟糕啊！我很差勁、沒人要我」，尤其想找對象的人更該警惕，畢竟「沒人想跟心理陰影面積太大的人在一起」。

(中時新聞網)