鴻海(2317)今（30）日召開電話法說，董事長劉揚偉指出，電動車是F3.0轉型升級的主動能之一，集團對此聚焦關鍵零組件生產。原先預期電動車市場需求要到2024～2025年才會起飛，現在看來有機會提前在2023年顯現，使集團整體毛利率達10％目標越來越近。

對於法人提問在美國設廠生產電動車的規畫情況，劉揚偉表示，預計6月底決定在美國或墨西哥設廠生產，若規畫月產1萬台電動車、需投資10億美元。同時，集團去年資本支出因疫情影響而減少約100億元，預期隨著疫情好轉，今年資本支出可能增加。

劉揚偉認為，資通訊（ICT）產業毛利率要達7％，需靠數位轉型、提升垂直整合零組件營收2部分達成，目前正致力強化中。若要進一步提升至10％，必須要靠新產品及新產業，集團對此選擇電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展。

鴻海對此推動電動車開放平台MIH成立，截至29日已有全球47個國家地區、共1348家企業夥伴加入，其中硬體平台占86.9％、1171家，軟體平台占9.9％、143家，其他占3.2％、43家。為秉持平台中立發展，MIH聯盟將自7月起以非營利組織正式獨立運作。

劉揚偉表示，MIH聯盟發展較預期快，顯見集團訴求獲得合作夥伴認同，夥伴看好未來發展前景亦優於預期，最大障礙在於集團是否有足夠能力承接那麼多需求，另一個可能障礙是電池等原物料等方面，是目前正在努力的方向。

按鴻海的電動車產品布局規畫進度，劉揚偉表示，預計今年底將對外公布首款電動巴士及2款乘用車原型車，明年首季協助拜騰M-Byte量產、明年底首款電動巴士量產上市，2023年協助菲斯克（Fisker）Project PEAR量產，C級距電動車亦預計量產上市。

劉揚偉指出，電動車只做整車純代工，毛利率不到5％，但做關鍵零組件，毛利率可達25～30％。因此，鴻海針對電動車領域會聚焦零組件發展，整車生產則與策略夥伴合作，如在台灣與裕隆、中國大陸與拜騰、美國則與既有客戶為主。

各地產能規畫方面，劉揚偉指出，由於全球均受疫情衝擊，中國大陸因生產環境相對穩定，集團去年超過75％產能是中國大陸貢獻，反較往年增加。不過，長期發展趨勢仍將朝區域生產方向發展，預期疫情若能緩和下來，可看到區域製造的產能移轉將更明顯。

(時報資訊)