愛山林(2540)2021年自建推案量達662億元、代銷接案達791億元，董事長祝文宇，打炒房政策一波接著一波，近兩周的周末假日，成交少了1成，來客數減少2成左右，現在市場資金仍然充沛，物價已有開始上漲的跡象，通膨壓力漸漸浮現，可是現在股市仍在高點，部分獲利資金會往房市，房地合一稅2.0草案通過，自己是樂觀其成，至於房價是否會跌，7月就能可見分曉。

祝文宇說，這2~3年資金回流，台灣搶蓋工廠，現在缺工又缺料，鋼構營造成本一坪漲4萬、一般營造成本一坪漲2萬，短期還看不出解決的方法，房價很難降。

愛山林2021年包括自建案662億元及代銷案791億元，新竹寶山鄉開發案地高達8.2萬坪的寶春案預計在第二季取得建照，預計7月公開，第一期總銷300億元，是愛山林自建案中最大的一筆，將推出美式別墅及大樓住宅建案，其餘自建案包括屏東藝文中心案50億元、高雄文華帝寶40億元及三重捷運五谷段80億元銷售，計劃都將在7月時公開。

愛山林2020年營收47.78億元，毛利率42.79%，年增6.85個百分點，稅後純益9.06億元，創新高，年增3.47倍，每股純益6.18元。董事會通過每股擬配息1元、配股1元。

(時報資訊)