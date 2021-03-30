重啟核四公投將於8月登場，最新民調顯示，逾4成5民眾認為核電利大於弊，而同意啟封核四的民眾也高於不同意啟封者。看到民調結果後，美麗島電子報董事長吳子嘉嚇壞了，並忍不住直言，民進黨的反核神主牌倒了，並指他看到這個結果時，感到天旋地轉，而他更無法理解的是，支持核四啟封的，大多數居然都是支持蔡英文總統的年輕人。

《美麗島電子報》日前公布核電相關民調結果，結果顯示，認為在台灣使用核能發電利大於弊的有45.6%，認為弊大於利的有33.1%，認為是利弊各半的有8.6%，未明確回答的有12.6%。

同時，是否要啟用核四廠的部分，有45.3%民眾同意啟封（即「挺核四」）、39.7%不同意啟封（即「反核四」），表示不投票或投廢票的有4.2%，另有10.8%未明確回答

對此，吳子嘉29日在政論節目《關鍵時刻》中表示，他看完民調結果之後，嚇了一跳，「我是資深民進黨員，參加民進黨幾十年了，我們的理念是反核，從頭到尾反核」，他十分不解發生了什麼事情，為何民進黨沒有幹什麼事就變這樣？

吳子嘉直言，他還發現更荒謬的一件事情，「同意核四啟封的都是年輕人，蔡英文的支持者」，他通過交叉分析後發現，那些支持蔡英文的、比較激進的年輕人，居然現在同意啟封核四。吳子嘉不禁直呼，「我們的神主牌倒了，核四公投是民進黨的神主牌，靠這個混了二十幾年了，突然掛掉了，我看到嚇一跳，完了，天旋地轉，一下不知道什麼事發生？」

接著，吳子嘉看了過去的民調之後更說，不知道這3年半發生了什麼事情，「我完全無法理解，我在這邊跟民進黨同志宣布，反核電的神主牌，基本掛掉」。

(中時新聞網)