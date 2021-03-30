俗話說：「過而能改，善莫大焉。」主動認錯不僅代表情商高，更是一種美德，但搜狐網命理專欄就點名，白羊座、巨蟹座及處女座就算犯錯也不承認，行事不僅超任性，還會搞消失。

▍1. 白羊座

白羊座的人平時總是小錯不斷，他們覺得犯點小錯不是什麼大不了的事，只要不犯大錯就好，因此即使犯錯，他們也會把話題岔開，屬於愛狡辯又會頂嘴的類型，如果一定要讓他們承認錯誤，他們則會嘻嘻哈哈裝傻，甚至迅速消失，犯錯也死不承認。

白羊座人性格開朗，日常有足夠理智和包容力，但一旦他們被徹底激怒，就很容易行事變得衝動且情緒化，若是吵架則會十分毒舌和不留情面。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座人看似性格內斂，平常寡言少語，等到真的吵架時反而格外擅長頂嘴、說狠話，甚至會心口不一說出傷人的話，要嘛不吵架，吵架了就不打算服輸。此外，巨蟹座的人不會承認自己有錯，他們只會講出天花亂墜的道理，來證明自己沒有錯，他們會從哲學扯到人性，讓他人分不清黑白是非，最後成功說服對方。

▍3. 處女座

處女座擁有能言善辯的口才，尤其很擅長頂嘴，很少人吵架可以贏過他們，由於他們個性嚴謹很少犯錯，所以一旦他們犯錯了，內心就會非常在意，習慣透過各種理由為自己辯解，死不承認還很會頂嘴。

在吵架時。處女座人通常不講情面，只會讓招惹他們的人付出應有的代價，而且處女座的人向來口是心非，尤其是在很多人面前，他們不可能主動承認錯誤，即使對方已經明確指出來，處女座也會強詞奪理來混淆視聽，最終暫時躲過一劫。

(中時新聞網)