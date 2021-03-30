美國房市交易、房屋修繕市場活絡，去年對電動工具需求增溫，鑽全(1527)、巨庭(1539)及錩泰(1541)三家電動工具廠、齒輪廠鈞興-KY(4571)去年營收及本業獲利均成長，錩泰去年EPS攀升至5.79元、鈞興去年EPS達6元，均改寫歷史新高。巨庭認列匯損，每股虧損0.28元。

業者指出，美國去年爆發疫情，經濟活動幾乎停擺，但房地產交易反而因低利率而受益，加上疫情造成居家時間延長，許多美國消費者願意花錢修繕房屋，這也是鑽全、錩泰、巨庭及鈞興等公司去年營收全面成長，獲利則是盈虧互見。目前鑽全、錩泰、巨庭及鈞興四家公司上半年訂單都滿載，開始接第三季訂單。

鑽全目前接單以自行車零組件及氣動釘槍為主，去年合併營收35.89億元、本業獲利5.51億元，近年大量降低美元持有部位，去年新台幣匯率升值，鑽全認列匯損減少，本期淨利4.07億元，EPS為2.94億元。

巨庭去年因美國新屋成交及房屋修繕市場需求熱絡，客戶持續加追自動刨木機訂單，去年合併營收22.93億元，本業獲利1.23億元，卻因認列匯損上億元，本期淨損達0.18億元，每股虧損0.28元，董事會已決議不配發任何股利。

錩泰出口以圓鋸機及桌上機床為大宗，去年爆發疫情，美國政府發放補助金，讓許多人因居家時間變長，願意花錢添購電動工具修繕房屋，錩泰營收及獲利雙雙創史上新高。錩泰去年合併營收52.72億元、本業獲利6.85億元、本期淨利4.57億元，EPS攀升至5.79元，董事會決議每股配發現金股利3.0元，配息率51.81％。

鈞興表示，電動工具機品牌大廠持續推動新產品上市，園林工具、縫紉機等主要客戶訂單也同步回升，鈞興去年除電動工具及園林工銷售明顯成長外，近年因應工業自動化趨勢投入開發諧波減速器、工業機器人用齒輪，銷售逐漸顯現績效，去年合併營收20.65億元、本期淨利2.85億元，雙雙改寫歷史新高，EPS從2019年5.05元攀升至6元，締造史上新高。30日董事會承認去年財報及通過每股配發現金股利3.6元，創配息最佳紀錄，配息率60％，以收盤價160.0計算，現金殖利率2.25％。

(工商 )