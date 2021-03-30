礁溪老爺酒店歡慶兒童節推出「兒童月」系列活動，4月2日到4月5日兒童連假期間推出，《老爺童樂繪》，入住期間小朋友在指定空間可把玻璃牆面當做大畫布，才隨心的彩繪創作。4月10日至5月16日止推出每日限量《星光點點─賞螢住房專案》，平日雙人一泊二食9000元起，享早餐、宵夜，再送宜蘭最紅抹茶山下螢火蟲生態之旅，完成追火金姑夢想。

礁溪老爺並推出暑假限定的《夏日小職人露營學堂》，三天兩夜翻玩老爺，除精彩飯店職人體驗外，營隊烤肉、夜訪海蟹、水上泛舟等活動豐富暑假生活，5月31日前報名，即享早鳥優惠11,999元，現省2,000元。

《老爺童樂繪》限時4天每天下午在B1綠風之庭戶外廣場及景觀走廊登場，老爺特別準備神奇的玻璃蠟筆，讓小朋友可以恣意揮灑創意，不管是天上小星星、森林小動物或甜蜜全家福，想畫什麼就畫什麼！玻璃畫布畫不夠？老爺特別邀請專業老師，在小手掌塗上開心的五顏六色，親自與小朋友互動，探索人體彩繪魔法！畫完不怕肚子餓，美味小點心與汽水冰茶能隨時補充能量，更有大哥哥大姐姐陪伴闖關活動與手作DIY，歡樂一下午！雲天自助餐廳午餐更加碼推出「歡樂吧」兒童餐檯，最愛薯條、漢堡、三明治吃到飽；晚餐則獻上療癒系巧克力噴泉、蛋型巧克力與數字餅乾等限定甜品。

螢火蟲每年初夏將成群結隊在抹茶山下現身，從五峰旗風景區入口到通天橋近4公里路段，即可親眼看見螢火蟲足跡，一閃一閃慢慢飛舞，彷彿置身夢幻螢光大道。礁溪老爺限時推出《星光點點─賞螢住房專案》每日限量5間，樂享專人導覽螢火蟲生態，以及享譽盛名礁溪美人湯外，再贈早餐與宵夜。

《老爺夏日露營學堂》，今年升級課程內容，推出一系列「飯店職人」生活體驗，像是學習「服務別人就會變快樂」的小小幸福接待員、「快速把房間變乾淨」的小小神奇房務員、「我也會做法式甜品」的小小超級甜點師，以及「搖身變大廚」的小小魅力農夫等，短時間讓小朋友親自參與飯店營運，開創屬於自己的飯店人生。內容並包括豪華露營體驗外，今年並加入消暑的「安農溪泛舟」，瞭解周邊環境生態及欣賞河岸風光，且更安排「夜訪海之蟹」活動，在傍晚造訪海邊沙灘上忙碌的生物活動，以及享受抓蟹的樂趣。三天兩夜豐富課程共四梯次，每梯次限16人，每人原價13999元， 5月31前報名繳費，享早鳥優待2000元。

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