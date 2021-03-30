詩肯（6195）繼與家樂福結盟開出八家店中店之後，近日更確定繼續結盟家電連鎖龍頭全國電子、超市龍頭全聯與精品商場微風等開新的店中店，目前確定台中清水、台北南港等計有三店。

詩肯在30日於櫃買中心進行線上業績發表會，財務長何山壯指出，詩肯去年（2020）合併營收衝破20億元大關來到21.3億元，年增逾16％，在毛利率推升3個百分點帶動下，稅後純益2.25億元，年增117.27％，每股純益4.88元，也是2017年以來新高。

看好後疫情居家市場成長動能仍強大，包括去年新開店8家壂定成長基石，繼攜手家樂福之後，目前包括全國電子、全聯、微風集團等都是結盟展店夥伴，Q1、Q2營收增長均樂觀。

受惠農曆春節前家具汰舊換新潮，詩肯前1-2月營收4.93億元，年增44.28％，創同期新高紀，目前為止3月亦呈雙位數，整個第一季營收成長是樂觀的，展望第二季在新店綜效與銀行長期零利率帶動消費持續發酵下，仍樂觀營收成長。

何山壯從房市市場分析，政府打房對自住客購買家具並無影響，從大環境來看，去年整體移轉房屋數成長8%，今年前二月房市交易在資金潮、超低利率環境下，年增達20％以上，預估持續帶動家具需求，加上備貨庫存力道達三成，全年營運動能不餘匱乏。

(工商 )