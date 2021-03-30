瞄準清明連假商機，知名連鎖咖啡星巴克將再開出全新特色門市吸客！星巴克30日宣布，宜蘭頭城門市將於4月1日全新開幕，而這也是星巴克在宜蘭縣的第五間門市，同時，更是星巴克在地唯一一間以遊艇為設計概念的門市，別具特色！

星巴克表示，宜蘭頭城門市共有124個座位（包括室內一樓42席、二樓66席，戶外一樓16席），因應新店開幕推出在地特色限定商品首賣，包括「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」、「頭城領航隨行卡」，還有兩款提袋；另外，星巴克也推出以宜蘭頭城門市為發想的「遊艇手繪餅乾」，4月1日起宜花區門市同步販售。

為歡慶宜蘭頭城門市開幕，星巴克表示，開幕首五日只要在星巴克宜蘭頭城門市打卡「Meet Me @ Starbucks-宜蘭頭城」並成功上傳FB或IG，即可享氮氣系列飲品第二杯半價優惠活動。4月1日起顧客於宜蘭頭城門市消費滿千元，還可獲星巴克零錢包乙個；單筆消費滿3,500元，可獲得星巴克萬用折疊椅乙個。

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