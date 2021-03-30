大陸夯劇《三十而已》飾演獨立幹練的王牌銷售員「王曼妮」的江疏影，近期與王凱主演華麗宮廷大戲《孤城閉》，該劇根據米蘭lady同名小說改編，講述宋仁宗的一生。先前《三十而已》紅到韓國，她的名字更被認為是「韓國式」，她特地在微博寫下「疏影橫斜水清淺、暗香浮動月黃昏」，暗示名字出自中國北宋詩人林逋的《山園小梅》。妙的是，《孤城閉》宋仁宗曾對詩人林逋賜諡，如今看來頗為巧合。

外型亮麗的江疏影皮膚白皙、有雙水汪汪大眼，曾與胡歌有過一段情，在《孤城閉》飾演北宋時期的「曹皇后」，穿著典雅素麗的古裝戲服，讓觀眾留下鮮明印象。雖然她戲裡貴為皇后，但劇裡「曹丹姝」是二婚嫁給宋仁宗，洞房花燭夜就被王凱冷落，這對皇后來說是很大的心理創傷，因此也有不少哭戲。不過江疏影自認不是靠技巧能馬上流淚的演員，需要很強感同身受，得花時間醞釀，不同時期哭戲要有不同層次，也是很大挑戰。

劇中大量文言文台詞，她坦言是一大挑戰，除了要查字典了解背後意思，在片場時也常閉眼默背，「自己消化、自己扛，自我要求嚴格，這麼好的女性角色，台詞壓力很大，每次演戲我都豁出去」。她說，不是想著紅才拼命去演，畢竟紅不紅自己無法控制，但若有說不好，她就自我鞭策去學習。為了全心投入拍戲，她笑稱把家都搬到劇組，像是枕頭套、杯子、眼罩、鍋子等都帶了。

劇組朝夕相處近半年培養好默契，有一場戲宮裡發生地震，曹皇后為了保護宋仁宗，起身大喊「護駕」，被保護的王凱佩服江疏影的霸氣，直呼「真虎」。該劇拍攝場景多達290個，走的風格不是富麗堂皇，而是用色調、減法式的佈景概念，營造出大器的皇室宮殿，讓演員更容易入戲。劇組希望透過美的畫面、演員，吸引觀眾看真正的宋朝歷史和文學。《孤城閉》4月5日起週一至週五晚間8點在中視頻道播出。

江疏影在《孤城閉》飾演曹皇后。（中視提供）

《孤城閉》王凱、江疏影有不少親密戲。（中視提供）

(中時 )