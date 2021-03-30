參與冬奧議題 府：尊重國際奧會決定 17:362021/03/30 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 抵制2022年北京冬季奧運相關議題，總統府發言人張惇涵表示，冬季奧運是國際體壇重要賽事，相關籌辦過程必須尊重國際奧委會決定。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 抵制2022年北京冬季奧運相關議題，總統府發言人張惇涵表示，冬季奧運是國際體壇重要賽事，相關籌辦過程必須尊重國際奧委會決定。 目前國內與國際對於明年冬奧之舉辦有多元不同的意見，但目前政府內部並未對該項議題討論，並密切關注情勢發展，適當因應。 張惇涵強調，關鍵仍在北京當局，呼籲北京當局正視國際社會對於明年冬奧多元意見的背後原因。 他表示，而台灣是民主自由的國家，維護人權、保障自由，是政府的核心任務，也是不會改變的基本價值。 兩岸奧會視訊座談會 體育署強調正常交流 新疆棉爭議 賴清德：開誠布公開放國際媒體 讓真相說話 (中時 ) #冬奧 #議題 #決定 #相關 #張惇涵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳吉仲將與環團會面 潘忠政：最快明天 最慢後天對談 16:162021/03/30 政治 馬吳赴中港澳交流 府：依法辦理 沒「開綠燈」問題 15:182021/03/30 政治 雙北論壇互動冷 3議題沒進展 04:102021/03/30 焦點要聞 兩岸奧會體育交流視訊會議 沒談抵制北京冬奧 13:462021/03/30 體育 共享業務狂輸iRent 格上決定換車機 17:002021/03/30 財經 陸人大常委今修訂通過香港選舉方案 1500名選舉委員替750萬港人決定特首 15:082021/03/30 兩岸 美教授重批東京奧運聖火：承襲納粹傳統 09:192021/03/30 體育 2021宜蘭綠色博覽會必拍攻略 景點、交通、票價資訊總整理 09:452021/03/30 生活 國台辦：民進黨勿惡意操弄新疆議題 04:102021/03/30 產業財經 美中會後戰狼雲起 北京不再尊重華府的原因曝光 15:152021/03/30 國際 罷免陳柏惟民調跌破眼鏡 刪Q總部急發聲明：案情不單純 08:492021/03/30 政治 政治熱門新聞 罷免陳柏惟民調跌破眼鏡 刪Q總部急發聲明：案情不單純 - 政治 蔡政府為何送走核四燃料棒 施正鋒曝驚人內幕 - 政治 國民黨主席最新輿情民調出爐 這兩人差距讓人驚心動魄 - 政治 民進黨的神主牌倒了 看到核四民調結果吳子嘉嚇暈 - 政治 葉毓蘭考察大安會館後 藍營女戰神怒嗆王定宇一句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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