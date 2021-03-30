抵制2022年北京冬季奧運相關議題，總統府發言人張惇涵表示，冬季奧運是國際體壇重要賽事，相關籌辦過程必須尊重國際奧委會決定。

目前國內與國際對於明年冬奧之舉辦有多元不同的意見，但目前政府內部並未對該項議題討論，並密切關注情勢發展，適當因應。

張惇涵強調，關鍵仍在北京當局，呼籲北京當局正視國際社會對於明年冬奧多元意見的背後原因。

他表示，而台灣是民主自由的國家，維護人權、保障自由，是政府的核心任務，也是不會改變的基本價值。

(中時 )