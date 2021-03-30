繼屏東芒果後，台南山區芒果也傳出災情，結果期的果實出現發黑、畸形及無子空包彈等異常狀況，恐影響產量及外銷，但與屏東地區病蟲害不同，農民認為是授粉問題，以及日夜溫差太大所致。（郭國文立委服務處提供／莊曜聰台南傳真）

繼屏東芒果後，台南山區芒果也傳出災情，結果期的果實出現發黑、畸形及無子空包彈等異常狀況，恐影響產量及外銷，但與屏東地區病蟲害不同，農民認為是授粉問題，以及日夜溫差太大所致。（郭國文立委服務處提供／莊曜聰台南傳真）

南台灣乾旱狀況持續，近日因氣溫飆升，病蟲害加劇，繼屏東愛文芒果傳出災情後，台南山區芒果也傳出災情，結果期的果實出現發黑、畸形、空包彈等狀況，但與屏東「薊馬」蟲害不同，農民發現大多與授粉問題有關，懷疑是乾旱及日夜溫差太大所導致，恐影響產量、衝擊外銷，立委郭國文30日邀集相關單位會勘，希望能及早因應，而災損狀況約3周後才會明朗。

台南市芒果栽種面積近7000公頃，占全台5成，年產量約在7萬5000公噸左右，目前南市芒果接近花期尾聲，已進入著果階段，4月是芒果生理落果及人工疏果階段，後續還有發育期、成熟期等階段可觀察成長情形，到5月中、下旬套袋後就能了解整體產量變化。

近期有南化區農民反映，種植的芒果有近4成出現發黑、畸形、空包彈等狀況，讓農民相當憂心，立委郭國文30日邀集農糧署南區分署與農改場人員到果園現場會勘，南區分署副分署長黃怡仁表示，目前正持續關注台南芒果狀況，但果實實際受損狀況，需等一段時間，才能判斷是否符合災損救助標準；在灌溉水源部分，農田水利署也有水塔與管線架設補助。

郭國文表示，產季較早的屏東因芒果花被薊馬啃食變成「酥花」，變成空包彈，行政院長蘇貞昌日前視察時指示符合天然災害，列入現金救助，且從寬從速辦理現金救助；若3周後台南山區受災損狀況與屏東類似，也希望能比照屏東，立即啟動現金救助。

(中時 )