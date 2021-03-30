北歐知名保養品牌BIOEFFECT蓓歐菲，今年三月於台灣正式上市。BIOEFFECT蓓歐菲在冰島有「國寶級品牌」稱號，更特別受到冰島第一夫人愛戴，多次做為國禮相贈。BIOEFFECT蓓歐菲除了是老佛爺私人抗老神器之外，也是好萊塢男神布萊德彼特及頂級女演員鄔瑪舒曼等國際名人及皇室貴族喜愛的品牌。

BIOEFFECT蓓歐菲經過10年的研究，研發了獨步全球的專利大麥籽提取植物EGF，極致珍貴奢華的成分，能有效對抗肌膚老化，維持透亮光澤與彈性。EGF極難在液化狀態保持穩定的活性，BIOEFFECT蓓歐菲利用專利技術成功解決問題，避開使用可能使植物EGF失去活性的油脂類成分，保證EGF的活性及功效。

「冰島小魔瓶」蓓歐菲益肌煥顏修護精華露含有EGF，配方極為純淨，層層促進肌膚美白、減少細紋、增加彈性，是一款功效多元，全面適用的精華露。（圖／品牌提供）

BIOEFFECT蓓歐菲作為植物活性抗老專家，其保養系列適合所有膚質類型，全方位天然無添加的極簡保養，一瓶就能達到緊致、保濕、抗老的功效，減少歲月的痕跡，大麥植物EGF能夠促進肌膚代謝與修復能力，亦是醫美術後保養聖品，人人都能展現煥然一新的迷人風采。

BIOEFFECT蓓歐菲明星商品「冰島小魔瓶」益肌煥顏修護精華露，僅含7種極為純淨的配方，睡前卸妝潔面後均勻塗抹於臉部及眼周，充分吸收每一滴精華，使暗沉乾燥的肌膚重現美肌、提亮膚色。「子彈瓶」蓓歐菲30天密集珍萃精華露，含有3種天然存在於人體皮層的有效活性因子，需在潔面後使用，早晚各一次，連續使用30天，能有效恢復肌膚平滑、細膩與緊致的自然狀態，密集對抗細紋改善膚質，重返青春的自然光采。

蓓歐菲30天密集珍萃精華露是一個密集抗衰老產品，以EGF為核心，提供肌膚最天然的修護及保濕。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看冰島王者精華BIOEFFECT蓓歐菲重磅來襲！

★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，可獲得極光包旅行組*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)