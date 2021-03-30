天阿，一家飲料店一天要用8噸水！面對4月6日起供五停二限水措施，手搖飲店節水新品上市，不是加了水果，就是加珍珠、芋圓，QQ軟軟增加口感，消費者也喜好；也有的是加了新鮮水果，一兼二顧挺台灣農業，調製起來也少了一點用水量。

全台水情嚴峻，新竹、苗栗、台中以及彰化地區將自四月起限水，連鎖手搖飲店TEATOP第一味執行長楊國珍坦言手搖飲用水量大，一家店每日用水量約8噸，其中最耗水的就是自製冰塊，以冷循環製冰，大約就需3到4噸，現在全改用外叫冰塊因應。

TEATOP第一味四月起正式更名，四月六日也推出青茶季優惠活動，其中新品青茶3Q、芋圓青芝芝買就送口罩。（馮惠宜攝）

四月起TEATOP第一味也推出青茶3Q、芋圓青芝芝新品，加了珍珠、椰果、茶冰或芋圓的加味青茶；楊國珍解釋，這些新品每杯可少50CC水量，且無論煮珍珠或芋圓一次可供20到30杯使用，尤其QQ軟軟口感佳。且配合「TEATOP第一味」正式更名，也推出青茶季優惠活動，含這兩項新品以及甘蔗青了、靚奶凍等4款青茶，買就贈口罩。

霜江茶行則與知名冰火氣泡酒合作，4月起推出「經典莫西多冰茶」、「金桔檸檬乳酸沙瓦」共2款茶酒飲品。業者強調，因應限水，除請門市做好儲水，以及採購合格礦泉水、衛生冰塊因應。

春水堂4月1日起全新推出三款夏季果茶系列飲品，並同步推出「食光記憶」七款台灣味料理。（馮惠宜攝）

而珍奶創使店：春水堂也在四月起推出金色山脈果茶、百香粒粒綠茶、百香柚檸愛玉綠茶三款果茶飲品，分別加入台灣在地鳳梨、酸甜百香果以及完熟香蕉調製，用新品挺台灣水果，店家也將這三款新品放在節水菜單中；春水興業集團指出，未來各店如遇限水，將會採用節水菜單，且店內也會以免洗餐具因應。

(中時 )