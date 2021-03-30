原PO秀出婆婆的愛，不少網友更誇讚婆婆的手藝好，將袖口縫的相當漂亮。(圖取自爆怨2公社)

阿嬤的愛！一名母親在臉書上發文，表示前天(28日)替女兒換衣服時，發現袖口竟被縫起來，一問之下才得知原來是婆婆的傑作，由於擔心小孫女指甲太長會刮傷臉，才會將袖口縫上，貼心的舉動讓她笑說婆婆真可愛，而疼孫的舉動也讓大批網友看了心暖暖。

原PO日前在臉書社團爆怨2公社上發文，開頭表明要抱怨婆婆，接著說明她要替女兒換衣服時突然發現袖口竟被縫住，「啊！怎會沒有洞？袖口跑去哪裡了？」一問之下原來是婆婆擔心小孫女指甲會抓傷臉，於是把袖口縫了起來，讓她笑回，「阿母～你知道我有買手套這種東西嗎？您怎麼這麼口愛」。

婆婆貼心的舉動讓原PO笑回，女兒的小手無處安放。網友們看完貼文後紛紛誇讚婆婆的舉動，「婆婆也太可愛」、「阿嫲的愛…」、「其實是阿嬤的智慧，手套會掉」、「我母親也有這樣做喔，感覺很方便，都是滿滿的愛，為愛孫縫的」、「其實這個比較好欸！手套我家的是完全戴不住，手一揮就噴走了」。

不過，有網友認為婆婆若是能夠先告知一聲，會比較有禮貌，「我比較需要尊重，沒跟我講直接縫，我會直接剪開」、「這是愛孫的表現，只是可以先告知妳一聲會比較好一點」，但原PO認為這是婆婆的愛，且婆婆對自己視如己出，加上平時婆婆相當疼孫，「不會在意啦，我覺得很可愛，我婆婆很疼孫的」。

(中時新聞網)