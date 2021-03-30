台歐盟風能研討會30日在台北進行，歐洲經濟辦事處處長高哲夫致詞時表示，台灣發展離岸風電並且推動在地化供應鏈，台灣正在制定區塊開發規則，若要導入更多國際開發商，就必須必須要遵照WTO國際貿易規則，更可能讓亞洲市場過於破碎。
經濟部次長陳正祺受訪指出，台灣跟歐盟合作關係非常好，會繼續務實推動下去。他解釋，歐盟因為發展再生能源，因此也創造出綠能供應鏈，因此台灣在發展綠能時，台灣是亞洲第一個大規模發展綠能的國家，因此會持續與歐盟合作。
(工商 )
台歐盟風能研討會30日在台北進行，歐洲經濟辦事處處長高哲夫致詞時表示，台灣發展離岸風電並且推動在地化供應鏈，台灣正在制定區塊開發規則，若要導入更多國際開發商，就必須必須要遵照WTO國際貿易規則，更可能讓亞洲市場過於破碎。
經濟部次長陳正祺受訪指出，台灣跟歐盟合作關係非常好，會繼續務實推動下去。他解釋，歐盟因為發展再生能源，因此也創造出綠能供應鏈，因此台灣在發展綠能時，台灣是亞洲第一個大規模發展綠能的國家，因此會持續與歐盟合作。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。