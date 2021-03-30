台歐盟風能研討會30日在台北進行，歐洲經濟辦事處處長高哲夫致詞時表示，台灣發展離岸風電並且推動在地化供應鏈，台灣正在制定區塊開發規則，若要導入更多國際開發商，就必須必須要遵照WTO國際貿易規則，更可能讓亞洲市場過於破碎。

經濟部次長陳正祺受訪指出，台灣跟歐盟合作關係非常好，會繼續務實推動下去。他解釋，歐盟因為發展再生能源，因此也創造出綠能供應鏈，因此台灣在發展綠能時，台灣是亞洲第一個大規模發展綠能的國家，因此會持續與歐盟合作。

(工商 )