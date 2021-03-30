感測元件大廠光磊（2340）召開法說會，儘管感測元件產能滿載，但是公司高層表示，警慎保守看景氣，因無法判斷是否為Overbooking；不過公司積極向主管機關爭取通過私募案，希望透過日亞化增持股份，在VCSEL上帶來訂單、技術及資金挹注。

光磊高層也證實，因應原材料價格上漲，去年就通知客戶今年全產品線價格調漲10～30％，但是下一波調漲則有難度，公司不希望漲價導致客戶轉單，所以會儘可能地在供應商與客戶之間取得最大的平衡點，但必定會侵蝕獲利。

光磊發言人戴菁甫強調，對於後疫情的景氣看法謹慎保守，主要是公司高層不覺得目前客戶的需求是真的需求，無法判斷是否為Overbooking，因此對2021年的成長幅度預估與去年差距不大，公司會再適當審視現行的需求是否是客戶的提前備料行為，對於短期既有的產品組合需求提升，光磊會先以改善提升生產效率的方式來滿足客戶的需求。

現場投資人對於光磊私募將稀釋公司股本有所疑慮，光磊總經理黃年宏表示，日亞化在VCSEL的專利、技術上均大幅度領先，加碼引進日亞化的資金將可帶來VCSEL的訂單挹注、鞏固技術，讓人員、技術、訂單到位，因此不應該只從股本稀釋的角度看本次私募案。

雖然市場商務面的不確定因素客觀存在，但光磊持續看好結合穿戴裝置的智慧健康管理商機、感測元件應用市場向車載、行動裝置、工業應用等領域擴大延伸，持續增加感測元件的應用數量，公司全力打造感測元件、發射元件一站式供應的系統技術整合服務平台。此外，為追求永續成長，公司不斷透過策略合作方式引進最新技術及全自動化製造平台，製造世界第一的感測元件產品。

光磊統計，感測元件營收達50～60％、發射元件占20～30％、系統產品則占10～20％，目前檯面上所有穿戴裝置品牌廠均為光磊客戶，未來一年，光磊預期SWIR感測元件應用市場的延伸開展，具備健康檢測功能的智慧穿戴裝置，以光學方式取得使用者的血糖、水分汗液等數據，另智能家電、環境偵測等市場皆蘊藏龐大商機，光磊將優先鎖定NIR穿戴裝置如智能手錶的發光與感測元件、藍芽耳機的距離感測元件（Proximity sensor），以及智能家電如掃地機器人的飛時測距（ToF）感測器等利基市場切入。

(工商 )