智冠(5478)今天舉行法說會，財管中心總經理鍾興博指出，今年遊戲多數集中在下半年推出，跟去年上半年有《三國群英傳M》上市推進營收較為不同，因此，看好今年下半年營運表現會優於上半年，雖然2020年獲利創10年來新高，基期較高，今年還是希望朝成長目標邁進，IP授權收入、通路及網路行銷預期穩定成長。

智冠今年活化IP有不錯成果，IP授權紫龍遊戲旗下Black Jack Studio開發《天地劫：幽城再臨》3月11日在大陸公測告捷，並獲APP Store遊戲暢銷榜第三名成績，目前還維持在前五名表現。《天地劫：幽城再臨》下半年將陸續在台灣、東南亞推出，若以該公司研發同樣風格的《夢幻模擬戰》2年前全球上市一年70億台幣的營收來看，智冠在《天地劫：幽城再臨》IP一年的分潤也相當可觀，法人估計1到2億元應不是太大問題，預計從第2季開始認列；若遊戲在台上市，智冠還有協助客服、行銷及通路等收入的機會。

智冠也針對其他IP授權，尤其選擇優質的開發公司授權會作為主要的方向，下一款IP《炎龍騎士團》授權對象即將底定，授權出去後正式啟動開發，最快後年在市場上推出。

子公司網龍(3083)去年大作《黃易群俠傳M》7月20日上市後不如預期，但全年還是獲利，今年上半年以營運老遊戲為主。重頭戲在下半年，全新MMORPG手遊《尋秦記》華人知名度高，IP先後改編為遊戲、電視劇、網路劇以及最新電影作品《尋秦記》，且特聘韓國知名遊戲美術繪師監製，做出全新現代感的二次元畫風，類似《完美世界》及《笑傲江湖》風格，最快第3季上市，而改編自黃玉郎老師港漫經典作品《天子傳奇》，有可能在第4季或明年第1季推出。

遊戲新幹線2020年營收雙倍成長，獲利1.67億元，年增366％，主要《三國群英傳M》上市成功，但因為去年處在上市後營收貢獻的高檔期間，今年勢必下滑，目前手上有一款戰棋類新手遊準備上市，希望填補《三國群英傳M》的缺口。

另一家子公司智凡迪提供國際級遊戲營運行銷相關服務，這次協助《天堂2M》建立客服團隊，另外，集團在網路行銷、金流也與《天堂2M》合作。鍾興博法說會上並未針對《天堂2M》多所著墨，但據了解，若《天堂2M》表現不錯，下半年在金流上的貢獻可以期待。

網路行銷部分，鍾興博指出，2019年台灣數位廣告市場規模458億元，2020年估計超過600億元，維持跳動式成長。子公司一帆數位與智酷媒體不僅在Facebook、Google數位廣告領域取得領先市佔，並持續精進廣告分析技術，除了遊戲以外，去年切入建商客戶，希望導入數位娛樂、生鮮零售、時尚美妝、休閒旅遊、社群交友、金融保險等各行各業。

智冠網路行銷一年營收14億元台幣，獲利1億元，另一家獨角獸公司Appier在日本掛牌，2020年營收89.7億日圓，稅前虧損15.5億日圓，但市值400億元。智冠希望網路行銷持續拓展各個層面，類似Appier總部在台灣，但協助海外日韓客戶，持續把餅做更大，最快明年申請IPO。

金融科技子公司藍新集團近年來循序完成金融基礎建置，持續創造線上代收付交易規模增長。鍾興博表示，如果只做線上金流，去年不止獲利2000萬元，甚至可以到1億元，因為只做線上金流價值不高，希望交易規模更大，所以投資設備，內部今年訂下線下實體卡機1萬台目標，較去年1000台大幅成長。線上線下交易規模合計今年挑戰1000億元，但因為擴充設備提高支出，營收會成長，但估計今年還是控制在小幅獲利，真正爆發點在明年之後。

(時報資訊)