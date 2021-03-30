連鎖餐飲集團六角(2732)旗下「日出茶太Chatime」國際環島策略再下一城，今（30）日宣布與帛琉總統家族Surangel & Sons集團簽署加盟合約，預計8月於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設2家門市，初步預估在帛琉可開設5～6家，若營運績效良好則有機會上看10家。

此次為六角續與菲律賓第一家庭合作後，再度獲得總統級夥伴青睞。隨著台帛旅遊泡泡即將於4月成行，島島聯手將成國際防疫經濟新典範，六角看好帛琉觀光人潮將挹注全新市場機會，未來島國旅遊市場商機可期。

六角董事長王耀輝表示，「日出茶太Chatime」已布局全球6大洲共46個國家地區，推動「國際環島策略」亦已超過10年，鎖定四季炎熱、休閒度假旅客消費力高的觀光勝地設點。其中，帛琉向來是台灣、日本、韓國、中國遊客海島度假熱門首選之一。

在台灣外貿協會牽線引薦、帛琉駐台辦事處大力促成下，六角與帛琉當地重量級集團Surangel & Sons接洽合作，希望透過該集團豐富商業零售資源，能共同拓展帛琉餐飲市場，同時吸引帛琉當地來自世界各地的遊客，搶進全球觀光市場商機。

此次代表與六角簽約的Surangel & Sons集團創辦人老惠恕仁（REKEMESIK Surangel N. Whipps），帛琉與台灣關係非常密切，每年約有12％觀光客來自台灣，希望能引薦台灣的傳統美食進入帛琉市場。日出茶太已在印尼及菲律賓展現發展實力，是此次引發合作的契機。

「日出茶太Chatime」推動的「國際環島策略」，藉由與全球各地優質代理商合作，在島嶼型的旅遊度假景點提供優質的台灣茶飲，透過服務來自世界各地的遊客，將台灣經典手搖茶飲好滋味向國際推廣，提升國際曝光度。

六角表示，「日出茶太Chatime」積極布局國際島嶼旅遊的市場，從東南亞的峇里島、長灘島，到印度洋的馬爾地夫、太平洋的關島與斐濟，甚至是位於東非的模里西斯以及歐洲法屬瓜地落普、圭亞那皆已插旗登陸，此次再進軍帛琉，使國際環島策略成功再下一城。

(時報資訊)