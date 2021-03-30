銅箔廠-金居(8358)公布2月稅後盈餘為7700萬元，年成長50%，累計前2月每股盈餘為0.54元，由於目前銅箔供給吃緊，加工費上揚，且近期新台幣兌美元趨貶，加上高頻高速產品出貨逐步放量，金居今年營收及獲利成長可期。

終端各應用需求強勁，PCB上游材料銅箔及玻纖等供給吃緊，價格也連番上揚，金居因近期股價強勢，應主管機關要求公告獲利自結數。

受惠於加工費調漲，金居2月合併營收達6億元，年成長23.7%，稅前盈餘為9600萬元，年成長47.7%，稅後盈餘為7700萬元，年成長50%，單月每股盈餘為0.3元，累計前2月合併營收為11.82億元，稅前盈餘為1.71億元，稅後盈餘為1.37億元，每股盈餘為0.54元。

由於5G、車用電子及電動車等需求強勁，銅箔供給缺口持續擴大，銅箔加工費亦連月飆漲，3月及4月更連兩個月以平均每公斤0.5美元價格調漲，漲幅相當驚人。

隨著加工費調漲效應持續顯現，且近期新台幣兌美元趨貶，加上高頻高速產品出貨逐步放量，有助於金居今年獲利表現。

(時報資訊)