遠傳電信、台達電子、台灣微軟2020年宣布攜手打造全國第一座5G智慧工廠，由遠傳於台達桃園一廠內建置5G專網，共同導入多項創新應用，引起各界廣大關注。這條5G商用生產線今（30）日正式對外公開展示，以5G做為生產線核心，讓AGV無人搬運車、AMR自主移動機器人、AI瑕疵檢測數據分析、AI產線平衡、AIoT製程稽核、MR混合實境等技術得以在工廠內實現，達到隨時替換各式治具、產線快速配置、遠程協同合作的效益，為台灣5G智慧製造立下新的里程碑。

遠傳電信總經理井琪（右二）、台達總裁暨營運長張訓海（左二）、台灣微軟總經理孫基康（右一）、參數科技總經理翁維新（左一）。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

遠傳總經理井琪表示：「5G的超大頻寬、海量連結、超低延遲特性，使得各項智慧應用有了關鍵性的突破。遠傳長期深耕資通訊市場，持續發展大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術，和各產業串連5G的整合能力，並積極跨業結盟頂尖夥伴，共同發展5G於各產業的創新應用，拓展新藍海商機。本次與台達、微軟全球性策略夥伴緊密合作，共同打造全台第一座落實5G專網於製程生產線的智慧工廠。5G未來不是夢，也希望藉此能推動加速國內產業的升級轉型。」

遠傳5G擁有權威機構國內網速第一雙認證，並具備為企業打造具獨特性、高可靠度、高覆蓋率、高客製化的5G企業專網及串連AI、邊緣運算與物聯網的技術實力。今日台達公開展示的生產線即是架構在遠傳5G企業專網，並結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力。上線至今三個月，不僅協助工廠端降低製程不良率、改善生產效能、提升設備稼動率與製程平衡率等重要指標效益。

同時為提升新手效率與設備維修保養，遠傳更協助台達打造虛實整合MR工作說明書、路徑指引與遠程協同作業，提升備料入庫的效率以及設備檢修及保養效率。 各種創新應用可望開創CT+OT+IT新藍海，帶動台灣製造產業轉型，加速邁進工業4.0進程。

工廠內每條產線的工作站有不同對應的機台，機台設備各不相同，要能達到快速切換、少量多樣的效能，以遠傳5G導入AI產線平衡（AI Line Balancing）是重要應用。切換產線之際，製程監視器須動態且彈性地更換，同時落實AI製程稽核（AI Manufacturing Process Auditor），以智慧監控系統指派工作站，進而透過影像辨識確保操作、流程的正確性，提升產能最佳化，當辨認出不尋常的作業流程，可即時通報稽核，避免重工並降低人力成本，並透過數據蒐集，作為產線優化依據。

在5G專網的環境下，各種關鍵應用都得以實現，AI瑕疵檢測數據分析，透過5G即時傳送製程檢測產生的高解析度資料，進行大數據分析快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能；台達AMR自主移動機器人，藉由5G低延遲特性，與管理平台交換資料，於生產過程中智慧化人機協同作業，大幅縮減生產工時，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。

而生產線導入Microsoft HoloLens混合實境與IoT Digital Twins物聯網數位雙生科技，並由遠傳協助達成5G MR遠距廠房管理、維修與監控，能加速人員培訓、累積經驗傳承，透過遠端產線巡檢，減少人工作業維護。

5G專網是實現智慧工廠的關鍵，穩定且安全性高的效能、具備資料傳輸與場域空間規劃的高機動性，以及高度彈性調整的特質，賦予少量多樣的生產線智慧升級，更能有效監控網路，並提升廠區資安防護。未來遠傳也將持續攜手產業界頂尖夥伴，推進5G大人物應用結合產業需求發展，加速台灣產業升級與創新變革，為產業鏈帶來更完善的服務，取得全球市場先機。

(科技)