我國與BNT洽購疫苗又再度破局？衛福部長陳時中29日表示，目前與BNT沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小。此話一出，引發國民黨立委李德維今(30日)在臉書批評，陳時中之前說繞不過上海復星代理權問題，是「BNT要自己解決」，結果簽約機率越來越渺茫，說是BNT「全球供應鏈有問題」，因此令他覺得陳時中的說詞「初一十五不一樣」。

國民黨立委蔣萬安29日在立法院質詢時，詢問陳時中採購BNT疫苗進度，陳答詢時說，目前沒有進一步的進度，不過完成簽約可能性越來越小，台灣將有採購的疫苗、國產疫苗等，如果BNT疫苗提供時序能夠及時把空缺填補，我們可能就會興趣比較高，不過還是持續聯繫中，有持續談，希望越早拿到越好。

回顧採購BNT疫苗，李德維30日在臉書嘲諷地說，「厲害了，陳時中！」繞不過上海復星代理權問題，是「BNT要自己解決」，簽約機率越來越渺茫，那是BNT「全球供應鏈有問題」，然後僅有的11.7萬劑AZ「來路不明」，連最需要的醫護人員都不想打，陳時中的說詞「初一十五不一樣」，「都是They的錯」，這荒腔走板的「One man show」，你膩了嗎？

李德維也說，這正是國民黨團堅持成立「疫苗調閱小組」的目的，民眾有權知道真相。網友則是留言寫下，「這就是民進黨常用的甩鍋嗎？」「有錯都是they的錯」。

(中時新聞網)