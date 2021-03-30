衛福部長陳時中今日於立院答詢指出，根據部內所做調查，有8成民眾要看過他人施打後才願意打，而願意打的約有65％至70％，願意在第一線打的約是13％。

藍委鄭正鈐說，在行政院長蘇貞昌帶頭施打疫苗後，反而讓民眾產生更多疑慮，這是讓人覺得不值得的地方。陳時中回應，台灣民眾並未因此產生疑慮，而是歐洲在上上周施打疫苗後有些血栓的案例，但經過WHO跟歐盟認證後，證實兩者沒有關係，各國也開始恢復施打。

鄭正鈐表示，政府應多做溝通，否則民眾都不敢打，買來的疫苗是否就浪費，慘遭過期銷毀的命運。陳時中說，也請立委幫忙多多宣導。

綠委劉建國指出，台灣採購的11.1萬劑的AZ疫苗將於6月過期，但國際上普遍認為AZ疫苗對變種病毒的防護力大幅下降，特別是法國政府疫苗最高顧問費雪說，AZ疫苗對B.1.351輕症及中症患者的防護力微乎其微。

劉建國說，或許AZ疫苗對一般人而言是足夠的，但對經常接觸人群的高風險人員而言仍有所疑慮，台灣對變種病毒的因應是什麼？陳時中回應，病毒變種是必然存在，未來的做法是疫苗改進及治療性藥物研發，疫情要終結，最終恐要靠治療性藥物。

陳時中表示，現在不需要擔心這些，病毒一定會變，現在就是先把社會普遍的保護力建立起來，之後再尋求藥物的保護。法國擔心很多，結果每天確診增加3萬多，英國自己打AZ疫苗，現在從6萬多降至3千多人。

(中時 )