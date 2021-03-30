嘉義縣民雄鄉秀林國小位於住宅區與半農業區交會處，日前校園出現二級保育類野生動物領角鴞的蹤影，可愛的模樣吸引學童注意。秀林國小校長賴耀男說，校園生態算豐富，但這幾年不曾觀察到領角鴞在此築巢，推估可能是其原棲地遭破壞後，發現校內的菲律賓欖仁樹有個天然樹洞，就選擇在此築巢，到3月27日晚上離巢，估計在秀林國小作客約2個月。

領角鴞是森林和其他樹木繁茂的地區常見的繁殖鳥類，一般築巢在樹洞裡，白天停棲在樹洞或樹葉茂密處休息，入夜後才出來活動，春夏季節常可聽到其「不」的鳴叫聲。

秀林國小老師也是嘉義縣野烏協會前任理事長的何應傑說，夜間活動的領角鴞以昆蟲及小型哺乳類、爬蟲類為食，原本生態豐富的秀林校園內有許多松鼠出沒，這學期幾乎沒看到，學校附近農場棲息的蛙鳴聲也很少聽到了，研判可能都已成為領角鴞的家族的食物。

領角鴞的繁殖期在3至7月，每次產3至5個蛋，經過約1個月左右的時間孵化，再在巢內待上1個月左右的時間，隨後在父母的帶領下，離開巢洞展開新生活。

何應傑指出，在秀林築巢的領角鴞產了5個蛋，但可能因食物不足或雛鳥先天不良等問題，其中最瘦小的雛鳥被踢出巢、掉落地面，校方隨即送到特有生物研究保育中心，但因是自然界現象被婉拒收治，改送至動物醫院時獸醫也提出相同看法，只好帶回並放在菲律賓欖仁樹樹下，觀察第一天晚上仍有被餵食，但第三天再看已經夭折。

(中時 )