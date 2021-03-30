國民黨主席將於7月改選，根據一份最新民調顯示，前新北市長朱立倫拔得頭籌，江啟臣排名第2，前高雄市長韓國瑜為第3，智庫副董事長連勝文則名列第4。前立委林正杰認為，雖然朱立倫和江啟臣都走親美反中路線，但比不過民進黨，而他分析國民黨內部的情況後指出，連勝文應該下定決心參選黨主席，且他應該有機會當選。

到來國民黨主席選舉，人民認為最適合的人選為誰？根據《美麗島電子報》發布的民調結果顯示，有53.2%民眾支持朱立倫，其次為江啟臣24.8%、韓國瑜為17.3%、智庫副董事長連勝文為15.7%、孫文學校總校長張亞中為3.1%，資深媒體人趙少康則因恢復黨籍未滿1年，不符合參選資格未被納入。

林正杰今(30日)在臉書上表示，朱立倫跟江啟臣都是親美反中的，但這種路線對國民黨不利，「要親美親不過民進黨，要反中也反不過民進黨，竹籃打水一場空」。

林正杰出，國民黨基層和泛藍的思想感情是有中國認同，並主張終極統一的，在黨主席選舉中，如果連戰、吳伯雄、洪秀柱和韓國瑜能夠結盟，讓國民黨走回中國人該走的路線、走回孫中山國家統一的路線，這個黨還有救，但如果路線走錯，國民黨就畢業了，他更直言，「連勝文應該下定決心競選黨主席，旗幟鮮明會當選」。

網友們也留言回應，「看起來中國國民黨要改名了」、「要親美親不過民進黨，要反中也反不過民進黨，一針見血」、「走總裁路線，一切問題迎刃而解」。

朱立倫跟江啟臣都是親美反中的. 這種路線對國民黨不利. 要親美親不過民進黨. 要反中也反不過民進黨. 竹籃打水一場空. 而且, 國民黨基層和泛藍軍的思想感情是有中國認同, 並主張終極統一的. 在黨主席選舉, 如果連戰吳伯雄洪秀柱韓國瑜能夠結盟, 讓國民黨走回中國人該走的路線, 走回孫中山國家統一的路線. 這個黨還有救. 如果路線走錯. 國民黨就畢業了. 連勝文應該下定決心競選黨主席. 旗幟鮮明會當選. 由林正杰發佈於 2021年3月29日 星期一

(中時新聞網)