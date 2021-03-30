迴轉壽司店「壽司郎」日前因為改名免費吃優惠，引發全台掀起一陣「鮭魚之亂」，雖然優惠活動鬧得沸沸揚揚，不過壽司郎也成功打響知名度。有網友表示，要跟家人去壽司郎聚餐，但他本身不愛吃壽司，想詢問不吃壽司的人能點什麼？意外釣出不少老饕推薦，烏龍麵、天婦羅炸物等生食以外的4大必點菜單。

原PO在網路論壇PTT表示，家人想去吃壽司郎，但他本身不愛吃壽司，想請問不吃壽司的人，去壽司郎能吃什麼？有沒有甚麼推薦餐點？貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「可以點拉麵、烏龍麵、天婦羅炸物」、「推甜點」、「茶碗蒸、玉子燒」、「還有炸魚、炸蝦」、「炸茭白筍好吃」、「雪花冰好吃」。

綜合網友意見，有4大餐點被不少老饕一致推薦，包括麵食、炸物、蒸蛋及雪花冰，有不敢吃生食的網友說，每次都點烏龍麵，形容壽司郎是「被壽司耽誤的烏龍麵店」、「覺得日系迴轉壽司的烏龍麵都蠻好吃的」；還有不少人推薦「一定要點雪花冰，其他可以不用點」、「壽司郎必吃雪花冰…壽司可以不用吃」。

對於不吃生魚片的人，有網友建議可以吃炙燒系列；還有網友透露自己發明的吃法指出，先跟店家要一個大碗，然後把飯和魚肉分開，把飯到進碗裡後，再鋪上原本擺在壽司上的肉，淋上甜醬油、放上一小撮薑，就變成另類的「丼飯」了，創意吃法讓不少網友覺得有趣。

鮭魚亂全台！寄生蟲超多易發胖？Salmon sushi 寿司

(中時新聞網)