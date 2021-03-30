近年來釣魚台周邊的情勢不斷升高，日本《產經新聞》29日獨家報導，稱中國大陸用於支援當地海警船的軍艦，會採取關閉雷達航行等和平時期極為少見的行為，被認為是在進行實戰模擬，並藉此干擾美、日兩國對當地情勢的監控。

政府關係人士告訴《產經新聞》，中國大陸近年會固定在釣魚台海域以北約90公里處派駐2艘軍艦，隨時準備支援於該島第一線活動的海警船。而當需要回港休整時，前來接替崗位的軍艦會以關閉海上搜索和對空警戒雷達的狀態，悄悄自港口啟航；一部分甚至會使用日本製的商船雷達。在抵達任務海域後，這些大陸軍艦才會開啟雷達，接手於該區域的警戒與監視任務。

開啟雷達雖能了解周圍的情況，但對外發射雷達波的行為，同時也將暴露自身位置，甚至在經訊號情報（SIGINT）分析後，還會被辨識出船艦型號等額外資訊。因此船艦在需要隱藏自身行蹤的場合，會盡量減少使用雷達等會對外發出電子訊號的儀器。雖然美、日除雷達波外，還有偵察衛星等其他監控手段，但大陸軍艦也會看準衛星離開該區域上空時趁機出港，干擾美、日對當地情勢的監控。

政府關係人士指出，在不開啟雷達之下航行，會大幅提高與其他船艦相撞的風險，故此種情形在平時十分少見，基本上只用於因應作戰需要。《產經新聞》指出，釣魚台附近的中國大陸軍艦，自2至3年前起便維持此行動模式，顯示其持續準備因應該區域的潛在軍事衝突，呼籲日本政府進一步強化當地監控體制。

(中時新聞網)