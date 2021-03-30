網路最近出現一種「陪聊軟體」，只要女性陪男會員聊天就能賺到錢，但一名女大生發文分享自己的慘痛經驗透露，自己因為好奇加入這個軟體，結果回訊息就能拿到錢，而且1個月就賺進2萬5千元，後來漸漸迷失自我，陸續傳了大尺度照，「因為不知道這個軟體會拿你的照片做什麼，勸大家不要跟我一樣，把自己的私密照分享出去」。

這名女大生在網路論壇Dcard表示，她看到很多網紅幫這款軟體介紹，自己就好奇嘗試，意外發現只要「有回訊息就有收入」，但可怕的是，裡面大多是為了約砲，心想，只要不要跟任何人出去就好，可是後來有點迷失自我，傳的私密照與影片，尺度越來越大。

原PO說，她後來決定離開這個「陪聊軟體」，隨即與幾個常聊天的用戶約好轉換其它平台，但卻發現自己的帳號被鎖住，之前陪聊得到的獎勵也無法兌換，詢問客服才知「被多位用戶檢舉推廣其它平台」，驚覺「那邊的一對一聊天，是有後台可以監控的」。

原PO強調，她站出來不僅僅是因為兩萬多塊，而是想告訴大家，不要跟她一樣，把私密照分享出去，因為你永遠不知道會被這個軟體拿去做什麼？「男性朋友們，我雖然沒有玩很久，但實情是裡面確實很多阿姨放著正咩照片，騙你回覆賺錢而已」。

貼文引發網友熱烈討論與留言：「這種真的別碰，老老實實打工吧！」、「花錢買教訓，別想那麼多」、「一些年輕妹妹為了錢，一步一步失守自己的堅持，最後落得失控後悔收場」、「怎麼覺得是詐騙軟體，騙人儲值聊天，然後用各種理由封鎖賺很多錢的人」。

(中時新聞網)