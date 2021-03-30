三陽工業四輪、二輪事業皆旺，今日董事會通過去年度財報，全年合併營收407.75億元，為首次站上400億元大關，創下歷史新高，稅後淨利20.52億，EPS為2.41元，通過決議擬配息1.3元，配發率逾5成，現金殖利率約4％。

三陽表示，去年在政府獎勵ABS補助下，帶動高單價機種熱銷，集團2020年毛利率從2019年的17％提升為19％。至於費用部分，雖然去年第4季成立三陽教育基金會認列2.5億元捐贈費用，惟在管銷管控得宜下，營業費用仍較前年降低2％。

較前(2019)年度有處份內湖安康段土地等業外收入貢獻19.59億元，去年主要獲利皆來自於業內，業外損益僅佔約5.35億元，故去年稅後淨利與EPS相較前年些微下降。

二輪部分，受惠於2020年在汰舊換新補助及ABS補助下，需求強勁市場買氣熱絡，全年市場銷售領牌量達1,035,854台，刷新25年來的新高紀錄。三陽則是由新款熱銷的高階機種帶動，市占率及銷售量雙成長，內銷市占率從去年20.84％成長至29.04％，市占率近三成，銷售台數為300,775台，較去年187,997台，成長高達60％。

四輪部份，2020年推出全新小型SUV超能小休旅VENUE帶動整體銷售，汽車銷售台數較19年同期成長9.4％，達12,412台。展望2021年，南陽實業預計自第2季開始每季都會推出新車產品，如小改款Kona、Santa Fe、以及備受期待的大改款Tucson上市計畫，HYUNDAI現代汽車2025年目標成為全球前三大新能源車廠，南陽也將加快導入電動車產品、Hybrid油電車，全新陣容引進挑戰全年總銷售再成長目標。

(中時 )