桃園龜山A7合宜住宅為協助經濟相對弱勢民眾而興建，但議員陳雅倫接獲居民陳情「買得起養不起」，因樓層高，得負擔「豪宅級」的房屋稅，不時萬元起跳，政府美意打折扣。地稅局長姚世昌指出，因樓層高增加工程造價，導致稅額相對高，但相較其他五都仍低，若有經濟困難，經社會局核定可免徵。

陳雅倫說，當初政府興建A7合宜住宅，是為了實現無自有住宅的中低收入家庭居住正義，推出周邊住宅行情7折的價格購屋，也是響應中央推動的「健全房屋市場方案」出售式公共住宅，照顧弱勢家庭，讓民眾負擔不要那麼重。

「彷彿溫水煮青蛙！」陳雅倫說，A7合宜住宅居民紛紛反映，5年來逐年調升，明明住在合宜住宅內，卻得繳交猶如豪宅般的房屋稅，一戶平均要負擔上萬元，樓層高的甚至要繳到逾2萬，加上他們仍背負沉重的購屋貸款，造成「買得起、養不起」的現象，她直言，像是浮洲合宜宅也可能遇到同樣情況，希望地稅局能跟中央反映，斟酌調降稅率，才能名實相符。

稅務局長姚世昌表示，A7合宜宅是因位處新市鎮，適用《新市鎮開發條例》第25條，房屋稅、地價稅及買賣契稅第1年免徵、第2年減徵80％、第3年60％、第4年40％、第5年20％、第6年起不予減免，逐年遞減導致民眾感受房屋稅增加幅度劇烈，又因部分已超過5年，減徵期屆滿，開始足額徵收。

姚世昌強調只是恢復正常水準，且房屋稅是依工程造價評定，桃園同構造同樓層的標準單價相對其他五都低，稅額相對和緩，A7合宜宅負擔不如其他都大。若民眾有經濟困難，經社會局核定，免提出申請，就能依通報清冊免徵房屋稅。

(中時 )